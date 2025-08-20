В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в незаконной работе с банковскими картами

При задержании у них были изъяты наличные в сумме 160 тысяч рублей, сотовый телефон и около 20 банковских карт, которые им не принадлежали. Задержанных доставили в Отдел полиции № 2 «Железнодорожный» для выяснения всех обстоятельств.