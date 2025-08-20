Ричмонд
В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в незаконной работе с банковскими картами

Полиция задержала двух мужчин за обналичивание средств с чужих карт через банкоматы в Железнодорожном районе города.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудники полиции выявили подозрительных граждан на территории Железнодорожного района, пишут в канале МВД Новосибирской области.

Молодые люди, 20 и 22 лет, с Кировского и Октябрьского районов Новосибирска, использовали несколько банковских карт для обналичивания денег через банкоматы различных финансовых организаций.

При задержании у них были изъяты наличные в сумме 160 тысяч рублей, сотовый телефон и около 20 банковских карт, которые им не принадлежали. Задержанных доставили в Отдел полиции № 2 «Железнодорожный» для выяснения всех обстоятельств.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей). Расследование продолжается.