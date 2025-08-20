В Костроме ремонт корпуса гимназии № 28 завершат раньше срока

В учреждении капитальный ремонт идет в двух корпусах. Их построили в послевоенные 1950-е годы из самых доступных материалов. Ремонт учебного корпуса строители завершат на три месяца раньше срока — к 1 сентября. В школе усилили фундамент, утеплили фасад. Также заменили покрытие кровли, все инженерные коммуникации: вентиляцию, канализацию, водопровод, слаботочные системы и электрику. В учреждении не осталось ни одной старой детали, кроме несущих стен. Строителям осталось доделать только пандус на входе. Второй корпус школы будет отремонтирован, как и планировалось, к концу года.