В Челябинской области введут уникальные штрафы для самокатчиков

В ЗСО обсудили самокатчиков. Разгул нарушителей на СИМах давно вызывает беспокойство разных слоёв населения. Теперь против них собираются вводить достаточно суровые меры.

Источник: Южноуральская панорама

По словам депутата ЗСО Анатолия Брагина, самокатчиков, не соблюдающих правила, будут штрафовать. За парковку в неустановленном для этого месте и езду там, где это запрещено, им придётся заплатить от двух до пяти тысяч рублей.

Ответственность грозит не только водителям, но и владельцам электронных СИМов. За размещение двухколёсного транспорта в неположенном месте (вне обозначенной парковки), а также несвоевременную эвакуацию самокатов с мест, где они стоять не должны, с должностных лиц будут требовать десять-пятьдесят тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа колеблется от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Административная ответственность за перечисленные нарушения будет прописана в новом законе, проект которого подготовлен при участии депутатов регионального Заксобрания и органов власти крупных городов Южного Урала.