В Челябинской области введут уникальные штрафы для самокатчиков

Ответственность грозит не только водителям, но и владельцам электронных СИМов. За размещение двухколёсного транспорта в неположенном месте (вне обозначенной парковки), а также несвоевременную эвакуацию самокатов с мест, где они стоять не должны, с должностных лиц будут требовать десять-пятьдесят тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа колеблется от пятидесяти до ста тысяч рублей.