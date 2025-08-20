В поселке Кадом в Рязанской области открыли пункт проката вещей для малышей

Услугами пункта проката могут воспользоваться: одинокие матери или отцы, имеющие детей до 1,5 года, семьи с детьми, в которых родители обучаются на очной форме обучения. Также вещи могут получить многодетные, малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами и другие. С полным списком получателей услуг можно ознакомиться в центре социального обслуживания населения.