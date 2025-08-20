Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Кадом в Рязанской области открыли пункт проката вещей для малышей

Специалисты по желанию клиента проводят санитарную обработку предметов.

Источник: Национальные проекты России

Пункт проката предметов первой необходимости для семей с новорожденными до 1,5 года открыли в комплексном центре социального обслуживания населения в рабочем поселке Кадом в Рязанской области. Его создали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в региональном комитете по информации и массовым коммуникациям.

«Ассортимент предметов пока небольшой, но уже скоро он пополнится множеством детских товаров, которые так необходимы в уходе за ребенком: коляски, кроватки, пеленальные столы, ванны, ходунки и многое другое», — рассказала директор Кадомского комплексного центра социального обслуживания населения Надежда Дергунова.

Услугами пункта проката могут воспользоваться: одинокие матери или отцы, имеющие детей до 1,5 года, семьи с детьми, в которых родители обучаются на очной форме обучения. Также вещи могут получить многодетные, малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами и другие. С полным списком получателей услуг можно ознакомиться в центре социального обслуживания населения.

Учреждение предоставляет в прокат вещи и бесплатно доставляет предметы для новорожденных. По желанию специалисты проведут санитарную обработку предметов.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.