Ущерб в полмиллиона: на башкирское предприятие завели «уголовку» за массовую гибель рыбы в реке

В Башкирии за гибель рыбы в реке Тюлянь завели дело на ООО «Раевсахар».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завели уголовное дело из-за загрязнения реки Тюлянь в Альшеевском районе, повлекшего массовую гибель рыбы. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выяснила, что источником загрязнения стала ООО «Раевсахар». Предприятие произвело несанкционированный сброс сточных вод в водный объект с значительным превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Проведенная специализированная экспертиза оценила суммарный ущерб, причиненный водным биоресурсам, более чем в 500 тысяч рублей.

— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.

