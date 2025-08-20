Ущерб в полмиллиона: на башкирское предприятие завели «уголовку» за массовую гибель рыбы в реке

В Башкирии завели уголовное дело из-за загрязнения реки Тюлянь в Альшеевском районе, повлекшего массовую гибель рыбы. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выяснила, что источником загрязнения стала ООО «Раевсахар». Предприятие произвело несанкционированный сброс сточных вод в водный объект с значительным превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Проведенная специализированная экспертиза оценила суммарный ущерб, причиненный водным биоресурсам, более чем в 500 тысяч рублей.
— Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.