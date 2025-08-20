Школы Иркутской области прошли проверку перед учебным годом

Перед началом учебного года все школы иркутской области проходили комиссионные проверки, по время которых оценивалась их готовность встретить учеников. Как доложила главе региона Игорю Кобзеву заместитель министра образования Елена Апанович, более 800 учреждений получили положительную оценку. Еще в 18 сейчас идет ремонт.
Губернатор лично побывал в школе поселка Кутулик. Как рассказала ее директор, Александра Булсунаева, здание было построено в 1987 году, сейчас здесь учится 936 детей, причем по поселку многих развозят школьные автобусы. Губернатор обратил внимание местной администрации на то, что здание нуждается в капитальном ремонте, а для этого необходимо доработать соответствующие документы. Тогда можно будет участвовать в отборе на предоставление субсидий.
по региональной программе «Развитие образования».
— В девяти школах региона в этом году должны завершить капитальные ремонты по национальному проекту «Молодежь и дети», в том числе в Аларском районе выполнят работы в Алятской школе. Это уже третья капитально отремонтированная школа в районе за пять лет, — отметил Игорь Кобзев.