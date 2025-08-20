Школы Иркутской области прошли проверку перед учебным годом

Губернатор лично побывал в школе поселка Кутулик. Как рассказала ее директор, Александра Булсунаева, здание было построено в 1987 году, сейчас здесь учится 936 детей, причем по поселку многих развозят школьные автобусы. Губернатор обратил внимание местной администрации на то, что здание нуждается в капитальном ремонте, а для этого необходимо доработать соответствующие документы. Тогда можно будет участвовать в отборе на предоставление субсидий.