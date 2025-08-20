В Перми появится новый автовокзал

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, расположение автовокзала в Верхних Муллах позволит сделать удобный выезд межмуниципальных маршрутов из города сразу на объездные дороги — Западный, Южный и Восточный обходы Перми. «С автовокзала будет удобно пересесть на городской транспорт — рядом расположены автобусные и трамвайные остановки. С учетом реконструкции шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и строительства улиц Крисанова и Строителей из нового транспортного хаба добраться до центра города можно будет быстро и комфортно», — добавили в Минтрансе. В ведомстве пояснили, что строительство нового автовокзала позволит разгрузить центр Перми от транспортных потоков и фактически создаст новый транспортный узел в регионе.