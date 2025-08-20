Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука

Панде Катюше подарили цветок из бамбука перед ее днем рождения.

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Цветок из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в преддверии ее дня рождения, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.

«Сегодня Катюше вручили бамбуковый цветочек. Мастера-зоологи продолжают удивлять», — говорится в публикации.

Панде исполнится два года 24 августа, по такому случаю в зоопарке на этой неделе проходит празднование.

На видео, опубликованном зоопарком, Катюша внимательно изучает подарок, собирая по дороге лакомства. Затем она его обнюхала, решила разобрать и попробовать на вкус.