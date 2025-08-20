Ричмонд
Санстанция отреагировала на видео с плесенью в колбасе и рыбе в магазинах Минска

Санстанция проверила минские магазины после видео с плесенью в колбасе и рыбе.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция отреагировала на видео с плесенью в колбасе и рыбе в магазинах Минска. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».

В частности, в магазине «Светофор», который находится в Масюковщине на улице Лынькова, 123, мужчина нашел в продаже колбасу с плесенью. Видео в TikTok набрало более 52 000 просмотров.

«А потом эту колбасу протрут грязной тряпкой с маслом, и она будет как новенькая», — прокомментировала данное видео одна из пользовательниц.

После этого в магазин с проверкой пришли специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии. На тот момент в продаже был один вид сырокопченой колбасы и без признаков недоброкачественности. Однако специалисты установили ряд других нарушений.

Кроме того, в магазине «Маяк», расположенном на улице Шаранговича, 21, одна из минчанок приобрела скумбрию пряного посола в банке. Рыба оказалась с плесенью. Санстанция проверила и данный торговый объект.

«На момент проверки в магазине реализовывалась скумбрия. Признаков недоброкачественности, нарушений сроков годности не установлено, температурный режим хранения и реализации не нарушены», — уточнили в Центре гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района.

