Санстанция отреагировала на видео с плесенью в колбасе и рыбе в магазинах Минска. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, в магазине «Светофор», который находится в Масюковщине на улице Лынькова, 123, мужчина нашел в продаже колбасу с плесенью. Видео в TikTok набрало более 52 000 просмотров.
«А потом эту колбасу протрут грязной тряпкой с маслом, и она будет как новенькая», — прокомментировала данное видео одна из пользовательниц.
После этого в магазин с проверкой пришли специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии. На тот момент в продаже был один вид сырокопченой колбасы и без признаков недоброкачественности. Однако специалисты установили ряд других нарушений.
Кроме того, в магазине «Маяк», расположенном на улице Шаранговича, 21, одна из минчанок приобрела скумбрию пряного посола в банке. Рыба оказалась с плесенью. Санстанция проверила и данный торговый объект.
«На момент проверки в магазине реализовывалась скумбрия. Признаков недоброкачественности, нарушений сроков годности не установлено, температурный режим хранения и реализации не нарушены», — уточнили в Центре гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района.
