В Брянской области обновили памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Монумент воинам-злынковчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в городе Злынка в Брянской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Этот объект увековечивает память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В ходе строительно-монтажных работ специалисты заменили конструкцию «Вечного огня», обновили плиты с именами погибших воинов и смонтировали освещение. Еще на территории установили ограждение возле монумента.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.