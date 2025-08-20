В Тверской области прошел международный фестиваль «Калитка»

Одно из знаковых событий туристического календаря Верхневолжья — IX Международный фестиваль карельского пирога «Калитка» — прошло в этнокомплексе «Мяммино» в поселке Мирном Лихославльского округа Тверской области. Подобные мероприятия соответствуют задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.
«Это яркое масштабное событие из года в год собирает в лихославльском крае тысячи гостей из разных уголков Верхневолжья и всей России. Мероприятие неизменно дарит участникам насыщенную программу и уникальную атмосферу праздника и подлинной душевной щедрости. Бережно сохраняя для будущих поколений самобытные традиции, язык и культуру карельского народа, фестиваль решает важные просветительские задачи, вносит значимый вклад в развитие туристического потенциала тверского региона», — отметил губернатор области Игорь Руденя.
На фестивале работали различные тематические площадки с кулинарными конкурсами, квестами, мастер-классами, посвященными карельским традициям. Например, гости учились готовить финно-угорские блюда, плести карельский обережный пояс. В программу фестиваля также вошел кулинарный поединок «Рецепты хорошего настроения», судьей которого выступил шеф-повар кулинарной студии «Кремлевская кухня», телеведущий канала «Спас» Олег Ольхов. Также состоялся конкурс на лучший карельский пирог, дегустация самой большой калитки.
На мероприятии выступали творческие коллективы России и Республики Беларусь, проходили мероприятия по исторической реконструкции, также был открыт «Город мастеров». Также было открыто пространство для юных посетителей, где ребята обучились кулинарному мастерству и ремеслам. Еще все желающие поучаствовали в старинных играх, молодецких забавах.
Помимо этого, международный фестиваль «Калитка» стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов туротрасли. Опытом проведения знаковых мероприятий на своих территориях обменялись представители муниципалитетов Верхневолжья, Республик Карелии, Удмуртии, Вологодской области и Республики Беларусь. Кроме того, в рамках фестиваля прошел II международный молодежный этно-туристский форум «Животвори», были организованы диалоговые площадки «Этнокультурная лаборатория» и «Молодежный старт — как идею превратить в проект».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.