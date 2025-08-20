Ричмонд
Во Владимире в культурном забеге поучаствовали около 500 человек

Горожане выходили на старт семьями и корпоративными командами.

Источник: Национальные проекты России

Около 500 человек приняли участие в культурно-массовом событии — забеге, который второй раз прошел во Владимире. Он состоялся 17 августа под эгидой государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Участники мероприятия окунулись в историю и красоты столицы древней Руси. Стартово-финишный городок в этом году расположился в центральном парке культуры и отдыха. Перед началом забега прошла разминка для всех участников от фитнес-клуба «Атмосфера».

Участники выходили на старт семьями, корпоративными командами и даже с питомцами. На дистанциях в 5 и 10 км их сопровождал аудиогид. Его текст составил Алексей Домнин, историк, журналист и гид. Маршруты прошли по главным улицам города. Участники пробежали мимо зданий и культурных объектов. В их числе — Центральный рынок, гастромаркет «Рынок на Студеной», экспозиция «Город на ладони», клуб путешественников «Параллель 56», пространство «Флигель» и музей «Старая аптека».

Каждый финишер получил медаль. В этом году она была сделана в форме окошка в панельном доме — одного из самых узнаваемых элементов в российской архитектуре. После забега состоялся пикник.

Государственная программа «Спорт России».

направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.