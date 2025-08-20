Во Владимире в культурном забеге поучаствовали около 500 человек

Участники выходили на старт семьями, корпоративными командами и даже с питомцами. На дистанциях в 5 и 10 км их сопровождал аудиогид. Его текст составил Алексей Домнин, историк, журналист и гид. Маршруты прошли по главным улицам города. Участники пробежали мимо зданий и культурных объектов. В их числе — Центральный рынок, гастромаркет «Рынок на Студеной», экспозиция «Город на ладони», клуб путешественников «Параллель 56», пространство «Флигель» и музей «Старая аптека».