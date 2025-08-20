Более 900 подмосковных библиотек проведут день открытых дверей

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, событие проведут 800 библиотек и еще около 120 библиотек отметят его 30 августа на площадках Домов и Дворцов культуры. Ко Дню открытых дверей учреждения подготовили книжные выставки, презентации, литературные встречи, викторины, квизы, квесты, настольные и компьютерные игры. Также будут организованы концерты, спектакли, творческие вечера, выставки, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы по программированию, робототехнике, каллиграфии, шахматам, рукоделию, и другим направлениям. В библиотеках пройдут творческие встречи с литераторами, художниками и представителями других творческих профессий. Посетители смогут записаться в кружки и объединения, работающие при библиотеках.