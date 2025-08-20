Ричмонд
Более 900 подмосковных библиотек проведут день открытых дверей

Учреждения подготовили книжные выставки, презентации, литературные встречи.

День открытых дверей состоится 23 августа в библиотеках Московской области. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, событие проведут 800 библиотек и еще около 120 библиотек отметят его 30 августа на площадках Домов и Дворцов культуры. Ко Дню открытых дверей учреждения подготовили книжные выставки, презентации, литературные встречи, викторины, квизы, квесты, настольные и компьютерные игры. Также будут организованы концерты, спектакли, творческие вечера, выставки, экскурсии, кинопоказы, мастер-классы по программированию, робототехнике, каллиграфии, шахматам, рукоделию, и другим направлениям. В библиотеках пройдут творческие встречи с литераторами, художниками и представителями других творческих профессий. Посетители смогут записаться в кружки и объединения, работающие при библиотеках.

Например, для читателей Шаховской центральной библиотеки проведут экскурсии по залам, зоне настольных игр, а также мастер-класс по созданию книжных аксессуаров и обзоры интересных книг из библиотечных фондов. В городе Чехове Центральная библиотека организует День открытых дверей «Библиотека XXI века», в рамках которого состоится музыкальный квиз «Любимые мелодии» и игра-знакомство «Колесо Фортуны» от Движения первых.

В Истринской центральной библиотеке им. А. П. Чехова пройдет презентация книги «Сторителлинг по-русски» и открытое театральное занятие. Городская арт-библиотека в Коломне проведет мастер-класс «Виниловый арт» по созданию произведений искусства из виниловых пластинок.

Также в библиотечном информационно-культурном центре им. А. Белого в Балашихе состоится встреча с художником, членом Международного художественного фонда, мастером гончарного дела Е. С. Гусаровым. Он расскажет об особенностях своей профессии и проведет мастер-класс по лепке и росписи керамических изделий.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.