«Беларусбанк» сказал, что звонок с номера 147 в мессенджере всегда от мошенников

В банке обратили внимание, что специалисты никогда не требуют реквизиты карт, коды из Смс-сообщений, пин. Кроме того, сотрудники банка не просят устанавливать приложения. В пресс-службе посоветовали белорусам всю необходимую информацию узнавать по официальному номеру 147 или же в отделениях банка.