«Беларусбанк» сказал, что звонок с номера 147 в мессенджере всегда от мошенников. Подробности озвучили в пресс-службе финансового учреждения.
В пресс-службе обратили внимание, что мошенники звонят белорусам от имени сотрудников банка или правоохранительных органов, начинают запугивать «оформленным кредитом» или же «переводом денег экстремистам». Затем разговор переводят в мессенджеры и выманивают данные карт. После этого аферисты создают токен (речь идет про цифровой аналог карты), снимают деньги в банкоматах.
«Запомните: звонок с номера 147 в мессенджерах — всегда от мошенников», — предупредили белорусов в «Беларусбанке».
В банке обратили внимание, что специалисты никогда не требуют реквизиты карт, коды из Смс-сообщений, пин. Кроме того, сотрудники банка не просят устанавливать приложения. В пресс-службе посоветовали белорусам всю необходимую информацию узнавать по официальному номеру 147 или же в отделениях банка.
