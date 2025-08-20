В больнице города Азова в Ростовской области установили рентген-аппарат

Новая рентгеновская диагностическая система поступила в центральную городскую больницу города Азова в Ростовской области. Учреждение получило современную технику при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Оборудование уже установлено и полностью подключено. Прибор предназначен для проведения точных и безопасных диагностических исследований. Оборудование обеспечивает высокое качество изображений при минимальной дозе облучения, делая процедуры максимально комфортными для пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.