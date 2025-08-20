В Белгородской области прошел фестиваль памяти Виктора Цоя

Организатором мероприятия выступил Центр молодежных инициатив района. Поклонники творчества группы «Кино» собрались в Центре культурного развития «Юбилейный», чтобы в очередной раз вспомнить творчество артиста. Талантливые исполнители и музыканты из Красногвардейского и Вейделевского районов исполнили песни «Кукушка», «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». В рамках фестиваля состоялась лотерея, во время которой были разыграны подарки с тематической символикой. В завершение вечера исполнители получили дипломы за активное участие в мероприятии.