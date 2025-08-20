В Белгородской области прошел фестиваль памяти Виктора Цоя

Традиционный фестиваль «По имени Солнце», посвященный памяти Виктора Цоя, прошел в городе Бирюче в Белгородской области. Такое событие соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Красногвардейского района.
Организатором мероприятия выступил Центр молодежных инициатив района. Поклонники творчества группы «Кино» собрались в Центре культурного развития «Юбилейный», чтобы в очередной раз вспомнить творчество артиста. Талантливые исполнители и музыканты из Красногвардейского и Вейделевского районов исполнили песни «Кукушка», «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». В рамках фестиваля состоялась лотерея, во время которой были разыграны подарки с тематической символикой. В завершение вечера исполнители получили дипломы за активное участие в мероприятии.
«Этот рок-фестиваль собрал вместе всех поклонников творчества Виктора Цоя. Виктор Цой погиб в 1990 году, но его песни продолжают жить и звучать. Он говорил: “Моя душа — в моих песнях”, и его песни живут в наших сердцах», — сказал директор Центра молодежных инициатив Красногвардейского района Дмитрий Бровченко.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.