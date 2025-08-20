В Сысерти Свердловской области прошла традиционная летняя спартакиада

Традиционная летняя спартакиада, посвященная Дню физкультурника, прошла в Сысерти в Свердловской области. Мероприятие организовали в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Сысертского городского округа.
В соревнованиях приняли участие десять команд из разных населенных пунктов Сысертского округа. Они состязались в восьми видах спорта: волейболе, мини-футболе, эстафетном плавании, настольном теннисе, шведской эстафете, гиревом спорте, стрельбе из пневматической винтовки и перетягивании каната. Каждая дисциплина требовала от участников не только физической подготовки, но и стратегического мышления.
По итогам состязаний в каждом виде спорта были определены победители и призеры, получившие медали и грамоты. В общекомандном зачете первое место занял коллектив из поселка Бобровского, показавший высокие результаты в большинстве дисциплин. Второе место заняли представители поселка Большой Исток, а третьими стали спортсмены из Сысерти.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.