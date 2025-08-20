В Сысерти Свердловской области прошла традиционная летняя спартакиада

В соревнованиях приняли участие десять команд из разных населенных пунктов Сысертского округа. Они состязались в восьми видах спорта: волейболе, мини-футболе, эстафетном плавании, настольном теннисе, шведской эстафете, гиревом спорте, стрельбе из пневматической винтовки и перетягивании каната. Каждая дисциплина требовала от участников не только физической подготовки, но и стратегического мышления.