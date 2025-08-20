Ричмонд
ВДНХ примет посетителей 38-й Международной книжной ярмарки

В сентябре 3 числа пройдет 38-я Московская международная книжная ярмарка и продлится до 7 сентября на ВДНХ, напротив площади Промышленности.

Источник: Reuters

В рамках ММКЯ в третий раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка. Гостей ждет большой книжный праздник — в программе ожидается более 300 участников и более 300 мероприятий. Стенды издательств и сцены расположатся на двух этажах павильона и в шатрах на улице.

Почетным гостем станет Республика Индия — индийские издатели привезут на Ярмарку новинки и бестселлеры своей страны, а также организуют специальную интерактивную зону, где можно будет узнать больше о культуре и литературе Индии. В ярмарке также примут участие издательства из Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Северной Кореи и Беларуси.

Московская международная книжная ярмарка и Московская международная детская книжная ярмарка состоятся при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства Москвы и Российского книжного союза.