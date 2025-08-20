ВДНХ примет посетителей 38-й Международной книжной ярмарки

В рамках ММКЯ в третий раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка. Гостей ждет большой книжный праздник — в программе ожидается более 300 участников и более 300 мероприятий. Стенды издательств и сцены расположатся на двух этажах павильона и в шатрах на улице.
Почетным гостем станет Республика Индия — индийские издатели привезут на Ярмарку новинки и бестселлеры своей страны, а также организуют специальную интерактивную зону, где можно будет узнать больше о культуре и литературе Индии. В ярмарке также примут участие издательства из Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Северной Кореи и Беларуси.
Московская международная книжная ярмарка и Московская международная детская книжная ярмарка состоятся при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительства Москвы и Российского книжного союза.