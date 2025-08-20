Ричмонд
В Омске может возобновиться скандальное строительство ЖК «Мирапорт»

Предыдущее решение суда, признавшего стройку незаконной, отменила кассационная инстанция.

Источник: Комсомольская правда

В Омске может возобновиться строительство скандально известного жилого комплекса «Мирапорт» на береговой полосе Иртыша. Ранее признания строительства незаконным в Советском районном суде добилась прокуратура Омской области, по результатам проверки СУ СКР по Омской области было возбуждено несколько уголовных дел.

Решение устояло и в апелляционной инстанции Омского областного суда. Однако, как стало известно из карточки судебного дела, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции его отменил и дело направлено на новое рассмотрение.

Напомним, жилой комплекс на улице Пригородной в 2023 году начала возводить компания «Причал-55». Как выяснила прокурорская проверка, землю для возведения объекта от администрации города компания получила незаконно — участок должен находиться в федеральной собственности. Незаконно, по мнению прокуратуры, было выдано и разрешение на строительство. В итоге выдавшая его бывший заместитель директора департамента архитектуры Омска Татьяна Фролова в феврале 2025 года стала обвиняемой по уголовному делу о превышении полномочий.