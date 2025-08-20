Сильная жара накроет две области Казахстана 21 августа

Из него следует, что днем сильная жара ожидается:
- в Алматинской области — до +35°С,
- в Мангистауской области — до +38°С.
Погода без осадков под влиянием антициклона прогнозируется на юге страны.
Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере возможно выпадение града и возникновение шквала… По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере в ночные и утренние часы — туман.
Также в гидрометцентре добавили, что ожидается:
- высокая пожарная опасность — в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе области Абай,
- чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.