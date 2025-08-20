Сильная жара накроет две области Казахстана 21 августа

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере возможно выпадение града и возникновение шквала… По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере в ночные и утренние часы — туман.