Сильная жара накроет две области Казахстана 21 августа

Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на предстоящий четверг, 21 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Из него следует, что днем сильная жара ожидается:

  • в Алматинской области — до +35°С,
  • в Мангистауской области — до +38°С.

Погода без осадков под влиянием антициклона прогнозируется на юге страны.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере возможно выпадение града и возникновение шквала… По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере в ночные и утренние часы — туман.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также в гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность — в Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу, на востоке области Улытау, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.