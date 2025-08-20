Таможня Беларуси: автомобили стоят в очереди до семи суток на въезд в Польшу

Таможня Беларуси сообщила, что автомобили стоят в очереди до семи суток на въезд в Польшу. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ГТК отметили, что более 4600 автомобилей, которые были зарегистрированы в электронной очереди с белорусской стороны, ожидают вызова в пункт пропуска «Брест» (с польской стороны «Тересполь»), чтобы попасть в Польшу.
«Польская сторона из сопредельного “Тересполя” не торопится пускать транспортные средства на свою территорию, поэтому граждане ожидают возможности пересечь белорусско-польскую границу до семи суток», — пояснили в ведомстве.
По данным таможни, польская сторона за последние сутки приняла только 570 легковых автомобилей из возможных 1700. Кроме того, в очереди на въезд на польскую территорию стоят 130 автобусов.
Начальник таможенного поста «Брест» Алексей Данилюк акцентировал внимание на том, что ближе к завершению сезона отпусков, число тех, кто пересекает границу, традиционно увеличивается и белорусская сторона готова в данных условиях работать.
Тем временем МИД заявил, что Польша создала на границе с Беларусью крупнейший автокемпинг Европы.
