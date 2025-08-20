Ричмонд
Расписание поездов четырех направлений МЖД изменится в выходные дни августа

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в выходные дни августа. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Источник: Комсомольская правда

«Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, МЦД-4, изменится в выходные дни августа в связи с работами по строительству нового остановочного пункта “Петровско-Разумовская”, а также развитию инфраструктуры на станции “Москва-Пассажирская-Курская”, — говорится в материале.

Так, на остановочном пункте «Петровско-Разумовская» продолжатся работы по остеклению конкорса. Они будут проводиться 22−23, 23—24 августа с 23:30 до 5:30. В этот период будет временно приостанавливаться движение по второму пути, что отразится на расписании. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов выведены из расписания.

Технологические «окна» на станции «Москва-Пассажирская-Курская», необходимые для демонтажа и укладки участков пути и стрелочных переводов, назначены с 1:00 23 августа до 4:30 25 августа, а также в те же часы 30 августа — 1 сентября. На период работ будет поочередно приостанавливаться движение по первому и второму главным путям.

«Пропуск поездов на участке “Нижегородская” — “Марьина Роща” организуется по одному пути в реверсивном режиме. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим в расписание внесены существенные корректировки. Большая часть поездов диаметральных маршрутов будут курсировать до или от “Нижегородской” со стороны Горьковского направления, а на Киевском — до или от “Марьиной Рощи”, “Поклонной” и Белорусского вокзала», — уточняется в сообщении.

Также изменится время отправления и прибытия пригородных поездов, количество остановок на маршруте, ряд электричек временно выведены из графика.