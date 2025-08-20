Расписание поездов четырех направлений МЖД изменится в выходные дни августа

«Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, МЦД-4, изменится в выходные дни августа в связи с работами по строительству нового остановочного пункта “Петровско-Разумовская”, а также развитию инфраструктуры на станции “Москва-Пассажирская-Курская”, — говорится в материале.
Так, на остановочном пункте «Петровско-Разумовская» продолжатся работы по остеклению конкорса. Они будут проводиться 22−23,
Технологические «окна» на станции «Москва-Пассажирская-Курская», необходимые для демонтажа и укладки участков пути и стрелочных переводов, назначены с 1:00 23 августа до 4:30 25 августа, а также в те же часы 30 августа — 1 сентября. На период работ будет поочередно приостанавливаться движение по первому и второму главным путям.
«Пропуск поездов на участке “Нижегородская” — “Марьина Роща” организуется по одному пути в реверсивном режиме. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим в расписание внесены существенные корректировки. Большая часть поездов диаметральных маршрутов будут курсировать до или от “Нижегородской” со стороны Горьковского направления, а на Киевском — до или от “Марьиной Рощи”, “Поклонной” и Белорусского вокзала», — уточняется в сообщении.
Также изменится время отправления и прибытия пригородных поездов, количество остановок на маршруте, ряд электричек временно выведены из графика.