Расписание поездов четырех направлений МЖД изменится в выходные дни августа

«Пропуск поездов на участке “Нижегородская” — “Марьина Роща” организуется по одному пути в реверсивном режиме. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим в расписание внесены существенные корректировки. Большая часть поездов диаметральных маршрутов будут курсировать до или от “Нижегородской” со стороны Горьковского направления, а на Киевском — до или от “Марьиной Рощи”, “Поклонной” и Белорусского вокзала», — уточняется в сообщении.