С 23 августа на маршруте сезонного автобуса № 109с появится новая остановка

Напомним, сезонные садоводческие маршруты будут работать в Казани до 1 ноября. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами следующих маршрутов: № 39с «Ветеринарная академия — ж.м. Станция Дербышки», № 41с «39-й квартал — СО “Крутушка”, № 92с “КДК им. Ленина — “Дальние сады”, № 101с “Горьковское шоссе — СО “Текстильщик”, № 109с “Кафе “Полет” — СНТ “Заречье”, № 111с “Станция метро “Проспект Победы” — “Жиркомбинат”.