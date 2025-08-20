Работать с беспилотниками научатся специалисты лесхозов Омской области

Работники лесхозов уже прошли теоретический курс и приступили к практическим занятиям, которые проводят эксперты Омского государственного университета. Занятия организовали на специальном полигоне. Лесники отработали навыки управления беспилотниками в различных погодных условиях, мониторинга лесных пожаров, оперативного анализа полученных данных. По окончании обучения все участники получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Отметим, что для лесопожарных станций лесхозов закуплено 14 дронов.