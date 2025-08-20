Работать с беспилотниками научатся специалисты лесхозов Омской области

Специалисты лесхозов Омской области научатся работе с беспилотными авиационными системами по программе повышения квалификации «Оператор БАС» в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского. Дроны в этом году получены по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.
Обучение организовано в ходе внедрения современных технологий мониторинга лесного фонда и повышения его эффективности. Специалисты лесного хозяйства изучают принципы работы с дронами и обработки полученных данных. Обучение предполагает углубленную практическую подготовку: слушатели учатся пилотировать беспилотные воздушные суда массой до 30 кг.
Работники лесхозов уже прошли теоретический курс и приступили к практическим занятиям, которые проводят эксперты Омского государственного университета. Занятия организовали на специальном полигоне. Лесники отработали навыки управления беспилотниками в различных погодных условиях, мониторинга лесных пожаров, оперативного анализа полученных данных. По окончании обучения все участники получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Отметим, что для лесопожарных станций лесхозов закуплено 14 дронов.
«Беспилотные авиационные системы будут широко использоваться в лесном хозяйстве региона. Они позволяют оперативно выявлять очаги пожаров и, соответственно, приступать к их тушению», — отметил заместитель начальника отдела обеспечения госзадания и взаимодействия с подведомственными учреждениями главного управления лесного хозяйства Александр Мохов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.