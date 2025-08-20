В РАН опровергли версию о двойном новолунии в августе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Астрономы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН опровергли информацию о том, что до конца августа в небе появится вторая новая Луна за месяц. Разъяснение опубликовано в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
Ранее в британской газете Daily Mail появилось сообщение о том, что в ночь на 22 августа на небе появится вторая новая луна за месяц. По словам газеты, это астрономическое явление называют «черной Луной» и связывают с апокалиптическим пророчеством.
«Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток (собственно, именно отсюда и была взята продолжительность календарного месяца). По этой причине почти единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1 числа месяца, а второе — 31 числа», — говорится в сообщении астрономов ИКИ РАН.
Ближайшее новолуние произойдет 23 августа, напоминают российские астрономы. «Уже из одного этого можно понять, что второе новолуние в август никак не поместится. И, действительно, предыдущее было 24 июля, а следующее будет 21 сентября», — пишут они.
Астрономы также отмечают, что иногда «черной Луной» называют ситуацию, когда происходит четыре новолуния в один сезон. Но даже такое событие не имеет никакого отношения к текущей ситуации. Летом 2025 года произошло два новолуния (25 июня, 24 июля) и третье будет 23 августа. Никакое четвертое в летний сезон не поместится, подчеркивают российские специалисты.
В сообщении также говорится, что выражение «черная Луна», как и «голубая Луна» (два полнолуния за месяц) пришло в русский язык из англоязычной, преимущественно североамериканской практики.