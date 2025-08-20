В РАН опровергли версию о двойном новолунии в августе

«Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток (собственно, именно отсюда и была взята продолжительность календарного месяца). По этой причине почти единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1 числа месяца, а второе — 31 числа», — говорится в сообщении астрономов ИКИ РАН.