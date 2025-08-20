Подарки, которые учитель запомнит: что преподнести педагогу от всего класса и лично

1 сентября — волнующий праздник не только для школьников, но и для их учителей. А на праздник обычно не приходят с пустыми руками. Но что подарить? Цветы — классика, но нередко хочется чего-то более запоминающегося или практичного. Как выбрать подарок, который порадует педагога, будет уместным и не поставит его в неловкое положение? «Газета.Ru» собрала лучшие идеи подарков учителю на День знаний — от недорогих, но приятных сюрпризов до значимых презентов от всего класса.