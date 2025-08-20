В Алькеевском районе Татарстана прошла акция «Помоги собраться в школу»

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» прошла в Алькеевском районе Татарстана по национальному проекту «Семья». Она традиционно проводится накануне начала учебного года и способствует снижению финансовой нагрузки на семьи, сообщили в исполнительном комитете района.
Мероприятие направлено на оказание поддержки семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также детям военных-участников специальной военной операции. На этот раз в районном Доме культуры прошло мероприятие, где 122 ученика первого класса, включая детей солдат, получили полный комплект новых школьных товаров. Ребятам выдали рюкзаки, тетради, ручки, карандаши, краски и другие нужные предметы.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.