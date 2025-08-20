В Новосибирске назвали самые востребованные маршруты городского транспорта

Департамент транспорта мэрии озвучил данные за первое полугодие 2025 года: троллейбусы и автобусы продолжают оставаться лидерами по числу пассажиров.
В Новосибирске определили маршруты наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком. Статистика составлена на основе данных за период с января по июль 2025 года, сообщает департамент транспорта мэрии города.
Лидером рейтинга стал троллейбусный маршрут № 5 — им за семь месяцев воспользовались более 4,1 миллиона раз.
В целом наибольшей популярностью у горожан пользуются автобусы: с января по июль они перевезли 58,6 миллиона пассажиров. Для сравнения, пассажиропоток метро в этот период снизился по сравнению с прошлым годом.
Троллейбусы остаются востребованным видом транспорта, особенно на маршрутах с высокой плотностью пассажиров.