Исторические места Иркутска посетила делегация из Маньчжурии. В ее состав вошли первый заместитель мэра госпожа Чан Цин, руководители комитетов и представители канцелярии иностранных дел. Маршрут начался у Спасской церкви, которая является старейшим каменным храмом Восточной Сибири.