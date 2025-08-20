Исторические места Иркутска посетила делегация из Маньчжурии. В ее состав вошли первый заместитель мэра госпожа Чан Цин, руководители комитетов и представители канцелярии иностранных дел. Маршрут начался у Спасской церкви, которая является старейшим каменным храмом Восточной Сибири.
Затем гости побывали в мемориальном комплексе «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны», где возложили цветы к Вечному огню. Внимание делегации привлек бюст дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова.
— В процессе прогулки с китайской делегацией мы обсудили перспективы совместных проектов в сфере культуры и сохранения исторического наследия, — подчеркнула начальник управления культуры администрации города Олега Стрекаловская.
Завершилась экскурсия посещением восстановленных Московских ворот, которые находятся у набережной Ангары, которые не только олицетворяют въезд в город, но и являются памятником основателю Иркутска Якову Похабову.