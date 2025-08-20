Ливни и грозы ожидаются в Ростовской области, объявлено штормовое предупреждение

Местами по югу и востоку Ростовской области во второй половине ночи, утром и днем 21 августа ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.
Дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества необходимо отключать технику. Попросить о помощи можно по номерам «101» или «112».
