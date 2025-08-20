Впервые зафиксировано микроволновое излучение от «короны» черной дыры

Данный объект давно привлекает внимание ученых по той причине, что его свечение усиливается на пути к Земле и расщепляется на четыре увеличенных «копии» под действием гравитационной линзы, порожденной притяжением другой древней галактики. В ходе наблюдений за колебаниями в яркости этих «копий» RXJ1131−1231, исследователи заметили, что часть из них повторно усиливалась в результате прохождения света рядом с одной из звезд Млечного Пути.