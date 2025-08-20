В Свердловской области обустроят барьеры для защиты от лесных пожаров

Около 28 тыс. км минерализованных полос планируют прочистить и обустроить для защиты территорий от лесных пожаров в Свердловской области. Такая работа проводится в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Минерализованные полосы — важный элемент противопожарной защиты лесов и населенных пунктов. Они представляют собой очищенный от горючих материалов участок земли, который создается путем опашки или механической обработки. Эти полосы играют ключевую роль в сдерживании распространения низовых пожаров.
Работы по созданию и поддержанию минерализованных полос проводятся как до начала пожароопасного сезона, так и в течение всего теплого периода года — с апреля по октябрь. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов, где ширина полос должна составлять не менее 10 м, а также объектам инфраструктуры (дорогам, линиям электропередач и трубопроводам), где минимальная ширина составляет 1,4 м.
«Профилактика лесных пожаров — наш абсолютный приоритет. В этом году мы значительно усиливаем работу по созданию защитных минерализованных полос, особенно вокруг населенных пунктов. Это надежный барьер против огня, и мы делаем все, чтобы максимально обезопасить жителей области», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.