В Свердловской области обустроят барьеры для защиты от лесных пожаров

Работы по созданию и поддержанию минерализованных полос проводятся как до начала пожароопасного сезона, так и в течение всего теплого периода года — с апреля по октябрь. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов, где ширина полос должна составлять не менее 10 м, а также объектам инфраструктуры (дорогам, линиям электропередач и трубопроводам), где минимальная ширина составляет 1,4 м.