В Прикамье вынесен приговор по делу о попытке мошенничества в сфере автострахования

Суд установил, что в августе прошлого года на автодороге «М-7 Волга» в Нытвенском районе произошло ДТП между лесовозом и легковой машиной. Один из участников аварии предложил приехавшему на место сотруднику ГИБДД помочь оформить европротокол и внести в него подложные сведения об обстоятельствах аварии, что и было сделано. Но преступный замысел не удался, поскольку второй участник ДТП сообщил об этом факте правоохранителям.