В Прикамье вынесен приговор по делу о попытке мошенничества в сфере автострахования

Нытвенский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя лесовоза и бывшего сотрудника полиции.

Нытвенский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя лесовоза и бывшего сотрудника полиции. В зависимости роли каждого они признаны виновными в покушении на мошенничество в сфере страхования, пособничестве в покушении на мошенничество в сфере страхования.

Суд установил, что в августе прошлого года на автодороге «М-7 Волга» в Нытвенском районе произошло ДТП между лесовозом и легковой машиной. Один из участников аварии предложил приехавшему на место сотруднику ГИБДД помочь оформить европротокол и внести в него подложные сведения об обстоятельствах аварии, что и было сделано. Но преступный замысел не удался, поскольку второй участник ДТП сообщил об этом факте правоохранителям.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафов. Приговор еще не вступил в законную силу.

Бывший сотрудник полиции ранее был также осужден за превышение должностных полномочий в связи с незаконным освобождением виновного от административной ответственности.