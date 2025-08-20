Почти 1,5 тысячи деревьев высадят в Уфе этой осенью

С 20 сентября по 4 октября в Уфе пройдет экологическая акция «Зеленая Башкирия». Единым днем озеленения по всей республике станет 27 сентября. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов.
По предварительным планам, этой осенью в городе будет высажено 1 493 дерева и 4 265 кустарников. Работы распределены по всем районам города:
— Демский: 67 деревьев и 108 кустарников;
— Калининский: 218 деревьев и 283 кустарника;
— Кировский: 231 дерево и 105 кустарников;
— Ленинский: 7 деревьев и 52 кустарника;
— Октябрьский: 434 дерева и 532 кустарника;
— Орджоникидзевский: 92 дерева и 61 кустарник;
— Советский: 352 дерева и 435 кустарников;
— парки и скверы: 92 дерева и 2 679 кустарников.
Отдельным направлением работы станет высадка 117 крупномерных лип в рамках благоустройства тротуаров на улицах Ленина, Цюрупы, Чернышевского и Свердлова в Кировском и Советском районах.
Кроме того, грядущей осенью стартует новая программа «Зеленый забор». Уже в этом году на проспекте Октября (от остановки «Спортивная» до остановки «Галле») появится живая изгородь из более чем 2 300 кустов шиповника, снежноягодника и спиреи. На 2026 год запланирована посадка кизильника и пузыреплодника.
Также в городе появятся пять новых аллей с комплексным благоустройством, которое включает не только озеленение, но и ремонт тротуаров, организацию газонов, установку скамеек и урн. Пять локаций уже предварительно определены в Демском, Кировском и Советском районах.
