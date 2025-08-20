Ричмонд
Почти 1,5 тысячи деревьев высадят в Уфе этой осенью

В Уфе в рамках акции «Зеленая Башкирия» высадят 1493 дерева.

Источник: Комсомольская правда

С 20 сентября по 4 октября в Уфе пройдет экологическая акция «Зеленая Башкирия». Единым днем озеленения по всей республике станет 27 сентября. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов.

По предварительным планам, этой осенью в городе будет высажено 1 493 дерева и 4 265 кустарников. Работы распределены по всем районам города:

— Демский: 67 деревьев и 108 кустарников;

— Калининский: 218 деревьев и 283 кустарника;

— Кировский: 231 дерево и 105 кустарников;

— Ленинский: 7 деревьев и 52 кустарника;

— Октябрьский: 434 дерева и 532 кустарника;

— Орджоникидзевский: 92 дерева и 61 кустарник;

— Советский: 352 дерева и 435 кустарников;

— парки и скверы: 92 дерева и 2 679 кустарников.

Отдельным направлением работы станет высадка 117 крупномерных лип в рамках благоустройства тротуаров на улицах Ленина, Цюрупы, Чернышевского и Свердлова в Кировском и Советском районах.

Кроме того, грядущей осенью стартует новая программа «Зеленый забор». Уже в этом году на проспекте Октября (от остановки «Спортивная» до остановки «Галле») появится живая изгородь из более чем 2 300 кустов шиповника, снежноягодника и спиреи. На 2026 год запланирована посадка кизильника и пузыреплодника.

Также в городе появятся пять новых аллей с комплексным благоустройством, которое включает не только озеленение, но и ремонт тротуаров, организацию газонов, установку скамеек и урн. Пять локаций уже предварительно определены в Демском, Кировском и Советском районах.

