Почти 1,5 тысячи деревьев высадят в Уфе этой осенью

Кроме того, грядущей осенью стартует новая программа «Зеленый забор». Уже в этом году на проспекте Октября (от остановки «Спортивная» до остановки «Галле») появится живая изгородь из более чем 2 300 кустов шиповника, снежноягодника и спиреи. На 2026 год запланирована посадка кизильника и пузыреплодника.