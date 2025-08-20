На Солнце зафиксировали второй подряд гигантский протуберанец

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вслед за крупнейшим протуберанцем, зафиксированным утром, Солнце через четыре часа выбросило в космос еще одну подобную структуру, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.