Более 4600 первоклассников Верхневолжья получат учебные наборы к 1 сентября

Наборы выдадут первоклассникам из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции и с невысокими доходами. Комплекты предоставят детям из семей, зарегистрированных и проживающих в Тверской области, место их учебы также должно быть расположено в Верхневолжье. По решению главы региона получение школьных комплектов в Тверской области будет сопровождаться праздничными семейными мероприятиями в муниципалитетах.