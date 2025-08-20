Более 4600 первоклассников Верхневолжья получат учебные наборы к 1 сентября

Школьно-письменные наборы к 1 сентября в Тверской области получат 4650 детей. Мера поддержки соответствует задачам нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.
Наборы выдадут первоклассникам из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции и с невысокими доходами. Комплекты предоставят детям из семей, зарегистрированных и проживающих в Тверской области, место их учебы также должно быть расположено в Верхневолжье. По решению главы региона получение школьных комплектов в Тверской области будет сопровождаться праздничными семейными мероприятиями в муниципалитетах.
В набор «Учись! Побеждай!» войдут 24 наименования необходимых для юных учеников предметов. Это собранные в рюкзак пенал, тетради, краски, пластилин, закладки, подставка для книг и другие принадлежности. Часть из них украшена уникальными рисунками, посвященными достопримечательностям области. Товары региональных производителей составляют 75% предметов, включенных в комплект.
Каждый муниципалитет самостоятельно определяет дату выдачи наборов. Все подробности предоставления комплектов можно узнать в отделениях по работе с семьей и детьми социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мой семейный центр» по месту жительства. С перечнем учреждений можно ознакомиться по ссылке.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.