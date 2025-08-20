Ричмонд
Омский гарнизонный военный суд осудил омича за самовольное оставление части

Боец гулял полтора года, а потом сам сдался в комендатуру.

Источник: Комсомольская правда

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о самовольном оставлении части. Омич-контрактник, проходящий службу на СВО, решил временно отдохнуть от службы и вернуться домой.

Пункт временной дислокации части он оставил 14 октября 2023 года. С этого времени находился в Омске. А через полтора года, в мае 2025, военнослужащий добровольно явился в военный следственный отдел СК России.

При вынесении приговора суд учел раскаяние, участие в СВО, положительную характеристику, наличие у бойца престарелого отца и маленького ребенка и их состояние здоровья. В итоге Фемида сочла возможным переквалифицировать категорию преступления — с тяжкого на средней тяжести. Наказание за самоволку — 5 лет колонии-поселения.

Приговор вступил в законную силу.