Омский гарнизонный военный суд осудил омича за самовольное оставление части

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о самовольном оставлении части. Омич-контрактник, проходящий службу на СВО, решил временно отдохнуть от службы и вернуться домой.
Пункт временной дислокации части он оставил 14 октября 2023 года. С этого времени находился в Омске. А через полтора года, в мае 2025, военнослужащий добровольно явился в военный следственный отдел СК России.
При вынесении приговора суд учел раскаяние, участие в СВО, положительную характеристику, наличие у бойца престарелого отца и маленького ребенка и их состояние здоровья. В итоге Фемида сочла возможным переквалифицировать категорию преступления — с тяжкого на средней тяжести. Наказание за самоволку — 5 лет колонии-поселения.
Приговор вступил в законную силу.