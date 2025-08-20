В Новосибирске восстановили стрелки на клумбе «Цветочные часы»

Металлические стрелки конструкции изготовлены из прочного алюминиевого сплава, что позволяет им двигаться синхронно с часовым механизмом. Однако каждое лето они страдают от действий вандалов, из-за чего тонкие детали приходится ремонтировать. По словам специалистов, починка стрелок требует особой аккуратности и занимает немало времени.