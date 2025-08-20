В Новосибирске восстановили стрелки на клумбе «Цветочные часы»

Сотрудники Горзеленхоза отремонтировали элементы уникальной цветочной композиции у Дома Ленина, которая снова показывает точное время.
В Новосибирске завершены восстановительные работы на клумбе «Цветочные часы», расположенной возле Дома Ленина. Об этом сообщили в паблике мэрии города.
Металлические стрелки конструкции изготовлены из прочного алюминиевого сплава, что позволяет им двигаться синхронно с часовым механизмом. Однако каждое лето они страдают от действий вандалов, из-за чего тонкие детали приходится ремонтировать. По словам специалистов, починка стрелок требует особой аккуратности и занимает немало времени.
Цветочные часы представляют собой клумбу размером 8 на 6 метров, украшенную сезонными растениями. В центре установлен механизм, связанный со спутниковой системой ГЛОНАСС, благодаря чему стрелки всегда показывают точное время.
В этом году озеленители планируют модернизировать композицию: на циферблате появится светодиодная подсветка цифр, которая сделает объект еще более заметным в вечернее время.