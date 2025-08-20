В Шереметьево начали штрафовать таксистов-зазывал

В июле «Ъ» стали известны подробности уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС), которое обирало участников СВО на территории аэропорта Шереметьево. В ОПС входили несколько групп — таксисты, «попрошайки» и «зазывалы», которые разными методами воровали у военнослужащих или заставляли их платить десятки тысяч рублей. Например, в деле есть эпизод, когда потерпевший заплатил 62,5 тыс. за поездку от Шереметьево до Казанского вокзала.