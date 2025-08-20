Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в четверг 21 августа

Синоптики сказали про теплую, но дождливую погоду в Беларуси 21 августа.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в четверг, 21 августа, передает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране и далее будет определять атмосферный фронт. Так, в ночные и утренние часы будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах Беларуси ожидаются сильные дожди, а также грозы.

Днем в стране будет облачно и без осадков. Ветер окажется умеренный, а в момент гроз порывистый. Ночью температура воздуха будет от +6 до +12 градусов, по юго-восточной части ожидается от +13 до +16 градусов. Днем синоптики обещают от +17 до +23 градусов.

Тем временем Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений.

Кстати, Таможня Беларуси сообщила, что автомобили стоят в очереди до семи суток на въезд в Польшу.

Кроме того, популярный российский певец Шура рассказал о приезде в Беларусь: «Самый чистый город нашей Земли!».