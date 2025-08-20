Синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в четверг, 21 августа, передает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране и далее будет определять атмосферный фронт. Так, в ночные и утренние часы будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах Беларуси ожидаются сильные дожди, а также грозы.
Днем в стране будет облачно и без осадков. Ветер окажется умеренный, а в момент гроз порывистый. Ночью температура воздуха будет от +6 до +12 градусов, по юго-восточной части ожидается от +13 до +16 градусов. Днем синоптики обещают от +17 до +23 градусов.
Тем временем Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений.
