В Альметьевске Татарстана для детей провели праздник «Город профессий»

Ребята смогли узнать о востребованных специальностях настоящего и будущего.

Источник: Национальные проекты России

Праздник профессий организовали 16 августа во дворе дома № 11 на улице Мира в Альметьевске Республики Татарстан. Мероприятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в исполнительном комитете Альметьевского муниципального района.

Интерактивную программу «Территория выбора: Город профессий» подготовило Татарстанское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Юные альметьевцы смогли погрузиться в мир различных специальностей, узнать о востребованных профессиях настоящего и будущего. Ребята участвовали в мастер-классах, играх и викторинах, получали знания и практические навыки. Организаторы подробно рассказали о каждой профессии, ее особенностях, требованиях и перспективах.

В августе «Город профессий» посетит еще два двора Альметьевска. Следующая встреча состоится 23 августа в 16:00 по адресу: улица 8 марта, дом 29.

Нацпроект «Кадры».

поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.