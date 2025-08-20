В Иркутской области организуют штаб, который обеспечит безопасность на выборах. Они пройдут 12, 13 и 14 сентября. Во время голосования состоит региональная кампания по выборам губернатора региона и 72 муниципальные избирательные кампании. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, по данным на 1 июля, в Приангарье зарегистрировано 1 821 249 избирателей.
— Обеспечение правопорядка в период голосования — приоритет. Наша общая задача — провести выборы на высоком уровне, укрепив доверие жителей к демократии, — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Правоохранительные органы также будут поддерживать общественный порядок во время выборов. Штаб ГУ МВД проведет профилактические меры, чтобы снизить преступную активность в местах скопления людей. Также полицейские будут оперативно реагировать на сообщения о нарушениях избирательного процесса и проведут проверки в отношении всех участников выборов.