В Иркутской области организуют штаб, который обеспечит безопасность на выборах. Они пройдут 12, 13 и 14 сентября. Во время голосования состоит региональная кампания по выборам губернатора региона и 72 муниципальные избирательные кампании. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, по данным на 1 июля, в Приангарье зарегистрировано 1 821 249 избирателей.