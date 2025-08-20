Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 20 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 20 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 20 августа — в проекте Новости Mail.

Лавров назвал обсуждение гарантий безопасности Украины без России «путем в никуда»

Источник: РИА "Новости"

Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Москва готова продолжать диалог для завершения конфликта, а встреча на уровне президентов должна поставить точку в этом процессе.

Минобороны раскрыло детали предотвращения диверсии ВСУ в районе Крыма

Вражеская ДРГ была замечена российскими военными на удалении от крымского побережья. «По врагу был открыт огонь. Один из катеров уничтожен. Остальные бежали обратно», — сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Россия нанесла удар по причалам, с которых поставляли горючее для ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Минобороны, объекты были поражены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, отчиталось ведомство. Удар также нанесли по цеху сборки дронов.

Экс-замгубернатора Челябинской области задержали в аэропорту РФ

Источник: Следственный комитет РФ

В Челябинской области задержали бывшего замглавы региона Александра Уфимцева, который был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.

Российские хакеры взломали базу ВСУ с данными о 1,7 млн потерь

Источник: AP 2024

Российская хакерская группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Из нее следует, что Украина за три года СВО потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 млн человек.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше