Последние новости к вечеру 20 августа 2025 года: главные события

Лавров назвал обсуждение гарантий безопасности Украины без России «путем в никуда»
Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Москва готова продолжать диалог для завершения конфликта, а встреча на уровне президентов должна поставить точку в этом процессе.
Минобороны раскрыло детали предотвращения диверсии ВСУ в районе Крыма
Вражеская ДРГ была замечена российскими военными на удалении от крымского побережья. «По врагу был открыт огонь. Один из катеров уничтожен. Остальные бежали обратно», — сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Россия нанесла удар по причалам, с которых поставляли горючее для ВСУ
Как сообщает Минобороны, объекты были поражены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, отчиталось ведомство. Удар также нанесли по цеху сборки дронов.
Экс-замгубернатора Челябинской области задержали в аэропорту РФ
В Челябинской области задержали бывшего замглавы региона Александра Уфимцева, который был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве.
Российские хакеры взломали базу ВСУ с данными о 1,7 млн потерь
Российская хакерская группировка KillNet подтвердила взлом базы данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Из нее следует, что Украина за три года СВО потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 млн человек.