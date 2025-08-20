Последние новости к вечеру 20 августа 2025 года: главные события

Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без нее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Москва готова продолжать диалог для завершения конфликта, а встреча на уровне президентов должна поставить точку в этом процессе.