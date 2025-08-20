Ричмонд
В образовательных учреждениях Южного Урала пройдут учения

Челябинская область присоединится к всероссийским антитеррористическим учениям, которые охватят 75% образовательных учреждений региона. Мероприятия пройдут при участии сотрудников МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии.

Источник: Вечерний Челябинск

Главная задача — отработать действия персонала и учащихся при вооруженном нападении или обнаружении взрывного устройства. «Важно научить всех сохранять спокойствие и грамотно реагировать в критической ситуации», — отметили организаторы.

Как напоминает «Южноуральская панорама», в апреле в челябинской школе № 145 учителя и ученик самостоятельно обезвредили злоумышленника до приезда правоохранителей. Педагогов призывают отнестись к учениям максимально серьезно, так как отработанные во время мероприятий действия могут спасти жизни как учеников, так и их родителей и педагогов.

