В образовательных учреждениях Южного Урала пройдут учения

Как напоминает «Южноуральская панорама», в апреле в челябинской школе № 145 учителя и ученик самостоятельно обезвредили злоумышленника до приезда правоохранителей. Педагогов призывают отнестись к учениям максимально серьезно, так как отработанные во время мероприятий действия могут спасти жизни как учеников, так и их родителей и педагогов.