В образовательных учреждениях Южного Урала пройдут учения

Главная задача — отработать действия персонала и учащихся при вооруженном нападении или обнаружении взрывного устройства. «Важно научить всех сохранять спокойствие и грамотно реагировать в критической ситуации», — отметили организаторы.
Как напоминает «Южноуральская панорама», в апреле в челябинской школе № 145 учителя и ученик самостоятельно обезвредили злоумышленника до приезда правоохранителей. Педагогов призывают отнестись к учениям максимально серьезно, так как отработанные во время мероприятий действия могут спасти жизни как учеников, так и их родителей и педагогов.
