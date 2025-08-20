Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 21 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Партизанская, 14, 17; Спорта, 25−45; Электродная, 21−72 — с 08:00 до 18:00;
— Каслинская, 52; Калинина, 24-А, 28; Кыштымская, 19, 22 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Солнечная, 18-А, 18-Б — с 09:00 до 16:00.
Отключение электроэнергии:
— п. Городок 11-А; Пионерская, 7-А — с 08:00 до 12:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Жукова, 13, 28; Б. Хмельницкого, 38 (подъезды 4, 5) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— п. Першино, ч/с: Николая Тулина, 7, 10; Жигулевская, 52−86; Анапская, 119−157 — с 08:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 15 (подъезд 3); Рессорная, 8 (подъезды 1, 2), 10 (подъезды 1, 2), 12 (подъезд 1) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— п. Урицкого, ч/с: Хрустальная, 11, 16, 20, 27; Каменогорская, 33−51 (неч.); Резервная, 2−13, 40, 40-А, 43; пер. Писарева, 5, 11; Салтыкова, 43/1, 49-А; Троицкая, 32, 32-А, 34; Архангельская, 40-А, 56, 56-А — с 05:54 до 17:00;
— Рылеева, 18, 20; 1-я Томинская, 2-А, 8, 8-Б, ГСК № 203 — с 10:00 до 17:00;
— п. Новосинеглазово: Пионерская, 1-А, 1-Б, 3; ч/с: Александровская; Апрельская — с 09:00 до 16:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Горького, 22, 24, 26; Салютная, 26, 26-А, 30, 16, 18, 20, 22, 25, 27; С. Ковалевской, 5, 6, 8, 8-А; пер. Радистов, 1, 3, 5, 7, 9 — с 09:00 до 13:00.
Отключение электроэнергии:
— Артиллерийская, 63, 63-А, 63-Б, 63-В, 65, 65-А, 65-Б; Грибоедова, 4, 6 — с 08:00 до 17:00;
— п. Плановый, ч/с: Танкистов, 131−139 (неч.); Краснофлотская, 7−31 (неч.); Шишкина, 167−193, 148−176; Внутриквартальная, 4−62 (чет.); 2-й пер. Фабрично-Заводской; 3-й Фабрично- Заводской; 4-й пер. Фабрично-Заводской; 5- й пер. Фабрично-Заводской; 6-й пер. Фабрично-Заводской; 1-й пер. Газонный, 2−6; 2-й пер. Газонный, 1; Кулибина; освещение Парка на Чоппа — с 08:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Трубников, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Кронштадтская, 10 — с 09:00 до 16:00;
— Цвиллинга, 55-Б, 57, 57-А, 59 — с 09:00 до 15:00;
— Молодогвардейская, 1, 1-А, 1-Б, 2, 3, 4, 5, 5-А, 6, 7; Огневая, 5, 6-А, 6-Б, 20, 22, 24, 26, 26-А, 28; Семеноводческая, 4-А, 6, 8, 16-А, 17-А, 18-А; Дубовая, 2, 4, 6, 16-А, 18-А; Капитанская, 10-А; Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13; Зерновая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 11; Калинов двор, 24, 36; Карусельная, 1; Блюхера, 149-А, 153 — с 09:00 до 20:00;
— п. АМЗ: Трактовая, 19-А, 21, 21-А, 22, 23, 23-А, 23-Б, 24, 24-А, 25, 25-А, 26, 26-А/1, 26-Д, 27, 27/1; Днепропетровская, 26; ч/с: Заводская; Садовая; Орловская, Котельная — с 09:00 до 15:00.
Отключение газоснабжения:
— Татьяничевой, 9 (подъезды 3, 4), 9-А (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Сегодня, 20 августа, будет отключен светофор на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского — с 21:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!