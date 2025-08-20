В Ипатове на Ставрополье завершили первый этап благоустройства парка

Первый этап благоустройства молодежного парка завершили в городе Ипатово в Ставропольском крае. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.
В парке на искусственном покрытии оборудовали площадку для игр в лазертаг. Также на территории сделали пешеходные дорожки и освещение. Кроме того, специалисты установили декоративные скамьи.
«В рамках национального проекта, направленного на улучшение среды проживания, в городе появилась современная зона отдыха для молодежи. Уже в 2026 году планируем приступить ко второй очереди благоустройства. Во время рейтингового голосования проект поддержали более 12 тысяч жителей», — сообщила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.