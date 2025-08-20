В Ипатове на Ставрополье завершили первый этап благоустройства парка

«В рамках национального проекта, направленного на улучшение среды проживания, в городе появилась современная зона отдыха для молодежи. Уже в 2026 году планируем приступить ко второй очереди благоустройства. Во время рейтингового голосования проект поддержали более 12 тысяч жителей», — сообщила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.