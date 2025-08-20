Ростовчане стали чаще оплачивать счета за электроэнергию через электронные сервисы

Эксперты отмечают быстрый рост популярности цифровых сервисов среди абонентов. На данный момент личным кабинетом регулярно пользуются 600 тысяч человек. Это 35% клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии. А почти 500 тысяч (30% клиентов) получают электронные квитанции. В итоге треть клиентов предпочла пользоваться удобными цифровыми сервисами, отказавшись от старых форм расчетов и бумажной волокиты.
Наиболее активно цифровыми решениями пользуются жители Ростова, Азова и Таганрога. При этом сервисы набирают популярность и в других населенных пунктах: в Новочеркасске каждый четвертый абонент получает счета в электронном виде, а в Волгодонске и Сальске 20% клиентов передают показания через личный кабинет. Даже небольшие города и районы демонстрируют положительную динамику: в Аксае, Батайске и Чалтыре половину абонентов составляют пользователи личного кабинета, а в Ремонтненском районе треть жителей перешла на получение электронных квитанций.
Гарантирующий поставщик отмечает, что переход на цифровые сервисы — это удобно. При этом способе взаимодействия клиенты могут получить информацию о лицевом счете, даже находясь в командировке или в отпуске.