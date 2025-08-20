Ростовчане стали чаще оплачивать счета за электроэнергию через электронные сервисы

Наиболее активно цифровыми решениями пользуются жители Ростова, Азова и Таганрога. При этом сервисы набирают популярность и в других населенных пунктах: в Новочеркасске каждый четвертый абонент получает счета в электронном виде, а в Волгодонске и Сальске 20% клиентов передают показания через личный кабинет. Даже небольшие города и районы демонстрируют положительную динамику: в Аксае, Батайске и Чалтыре половину абонентов составляют пользователи личного кабинета, а в Ремонтненском районе треть жителей перешла на получение электронных квитанций.