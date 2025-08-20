Этой осенью почти 14 тысяч уфимских детей станут первоклассниками

В предстоящем учебном году за парты уфимских школ сядут 140 тысяч учащихся, что на 285 детей больше, чем в прошлом году. 13 936 из них- первоклассники. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления образования администрации города Азат Батыршин.