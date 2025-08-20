Этой осенью почти 14 тысяч уфимских детей станут первоклассниками

В предстоящем учебном году за парты уфимских школ сядут 140 тысяч учащихся, что на 285 детей больше, чем в прошлом году. 13 936 из них- первоклассники. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления образования администрации города Азат Батыршин.
В 2025 году из городского бюджета выделены средства на капитальный ремонт 24 образовательных учреждений. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Все лучшее детям» завершен капитальный ремонт в школах № 4 и № 18. Продолжается работа по созданию флагманского лагеря «Луч».
Особое внимание уделяется безопасности: школы и детские сады оснащаются современными системами охраны, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, контроля доступа.
Приемка образовательных организаций началась 21 июля. На сегодняшний день приняты 384 объекта: 219 детских садов, 118 школ и 47 учреждений дополнительного образования. К оценке готовности пока не предъявлены пять школ: № 18, где идет комплексный капремонт, а также школы №№ 14, 75, 78 и 36, в которых ремонтные работы находятся в завершающей стадии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.