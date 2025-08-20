В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

В Бахчисарайском районе до 2028 года построят водоводы от Счастливенского и Загорского водохранилищ с последующим подключением 31 населенного пункта. Уже в этом году на эти цели направят 70 миллионов рублей, работы начнут с 26 августа. В Белогорском районе к 25 августа завершат прокладку сетей в селе Ульяновка, до конца года построят водовод для сел Петрово и Барабаново. В селе Ароматном шесть улиц будут обеспечены водоснабжением до 1 июня 2026 года.