Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав опроверг информацию о дефиците онкопрепаратов в Свердловской области

В Министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли информацию об имеющемся дефиците онкологических препаратов в регионе, сообищли в пресс-службе минздрава.

Источник: Коммерсантъ

«Обеспеченность лекарственными препаратами на всех этапах достаточная. Все необходимые препараты закуплены своевременно. Запас лекарственных препаратов составляет четырехмесячную потребность. Необеспеченные льготные рецепты отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты с онкологическими заболеваниями в Свердловской области обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме. Кроме того, в министерство здравоохранения не поступали обращения граждан по вопросам отсутствия онкопрепаратов.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация со ссылкой на общественную организацию «Движение против рака» о дефиците онкологических препаратов в Свердловской области.