Минздрав опроверг информацию о дефиците онкопрепаратов в Свердловской области

«Обеспеченность лекарственными препаратами на всех этапах достаточная. Все необходимые препараты закуплены своевременно. Запас лекарственных препаратов составляет четырехмесячную потребность. Необеспеченные льготные рецепты отсутствуют», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты с онкологическими заболеваниями в Свердловской области обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме. Кроме того, в министерство здравоохранения не поступали обращения граждан по вопросам отсутствия онкопрепаратов.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация со ссылкой на общественную организацию «Движение против рака» о дефиците онкологических препаратов в Свердловской области.